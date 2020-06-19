Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'yi seçti!
Hüsranla dolu bir sezonu daha geride bırakmak üzere olan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'la ismi anılan Süper Lig'in yıldız futbolcusuyla her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden tecrübeli futbolcu, Instagram hesabında Galatasaray'ı takipten çıkardı. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
19 Haziran 2020 Cuma 06:35
Güncelleme: 19.06.2020 06:35
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan, Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu atan Fenerbahçe'de gözler gelecek sezona çevrildi.
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Şampiyonluk hasretine son verecek bir kadro kurmayı planlayan sarı-lacivertliler, listesine aldığı isimlerle temaslarını sıklaştırdı.
Süper Lig'de yabancı sayısının kademeli olarak düşürüleceğini açıklanmasının ardından yerli yıldızlara yönelen Kanarya, birçok Türk futbolcuyla görüşmelere başlamıştı.
Yerli transferinde Emre Belözoğlu faktörünü kullanan Fenerbahçe'de bu çabaların ilk meyvesi alındı.
MERT HAKAN BOMBASI!
Sarı-lacivertli kulübün, Sivassporlu orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardığı belirtildi.