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Süper Lig'in yıldızı Galatasaray'ı reddetti Fenerbahçe'yi seçti!

Hüsranla dolu bir sezonu daha geride bırakmak üzere olan Fenerbahçe, gelecek sezon için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'la ismi anılan Süper Lig'in yıldız futbolcusuyla her konuda anlaşmaya vardı. Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden tecrübeli futbolcu, Instagram hesabında Galatasaray'ı takipten çıkardı. İşte o isim ve detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

19 Haziran 2020 Cuma 06:35 Güncelleme: 19.06.2020 06:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





