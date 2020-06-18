Pellegrini'nin menajerinden flaş Fenerbahçe itirafı!
Ersun Yanal'ın takımdan ayrılmasının ardından birçok isimle görüşen Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna geçici olarak Tahir Karapınar'ı getirmişti. Sarı-lacivertliler geçen 3 aylık süreçte dünyaca ünlü Şili'li teknik adam Manuel Pellegrini ile de temas kurmuştu. Pellegrini'ni menajeri Jesus Martinez ise yaptığı açıklamada Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrularken, transferin gerçekleşmeme nedenini de anlattı. İşte detaylar... Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri
18 Haziran 2020 Perşembe 21:10
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Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından birçok isim gündeme gelirken, dünyaca ünlü teknik adam Manuel Pellegrini ile de temas kurulmuştu.
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Sarı-lacivertli yönetim, Şili'li çalıştırıcıyla yaptığı görüşmelerden sonuç alamamış ve sezon sonuna kadar geçici olarak Tahir Karapınar'ı göreve getirmişti.
Pellegrini'nin menajer Jesus Martinez, Fenerbahçe ile görüştüklerini doğrularken, transferin gerçekleşmeme nedenini de şu sözlerle anlattı:
Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok.
"GELECEK SEZON OLABİLİR" Fenerbahçe'nin Pellegrini teklifi var. Fenerbahçe ile ilgili olan olay şöyle; Fenerbahçe, Manuel'in şu anda takımın başına geçmesini istedi ancak içinde bulunduğumuz şartlar nedeniyle bu gerçekleşemedi.