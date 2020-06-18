Max Kruse'de o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu olay büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe'den resmi açıklama gelmişti. 32 yaşındaki futbolcunun bu ayrılığının ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre Max Kruse tazminat tehlikesiyle karşı karşıya geldi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve Fenerbahçe cephesinden hukuksal boyutu...