Max Kruse'de o detay ortaya çıktı! Tazminat...

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Bu olay büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe'den resmi açıklama gelmişti. 32 yaşındaki futbolcunun bu ayrılığının ardından flaş bir gerçek ortaya çıktı. Buna göre Max Kruse tazminat tehlikesiyle karşı karşıya geldi. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları ve Fenerbahçe cephesinden hukuksal boyutu...
18 Haziran 2020 Perşembe 19:37
Güncelleme: 18.06.2020 19:37
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Max Kruse depremi yaşanıyor.
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Sarı-lacivertlilerin Alman yıldızı corona virüsü salgını nedeniyle ligler ertelenmeden önce bir sakatlık yaşamıştı ve uzun süredir devam eden aranın ardından yeniden başlayan Süper Lig'de formasına kavuşamamıştı.
Ligdeki Hes Kablo Kayserispor maçında sahadaki yerini alamayan Max Kruse apandisit ameliyatı olmuştu.
Fenerbahçe yönetimi tarafından şaşkınlıkla karşılanan bu ameliyat sonrası 32 yaşındaki futbolcudan flaş bir hamle geldi.
Alman yıldız sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Olayın şokunu yaşayan Fenerbahçe Kulübü resmi bir açıklama yaparak bu fesihin 'Mesnetsiz' olduğunu ifade etti.