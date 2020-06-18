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Maç sonu koridor karıştı! Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır...
Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldiği ve gergin bir atmosferde geçen mücadelede Emre Belözoğlu, Sörloth ile girdiği ağız dalaşı sonrası sarı kart görmüş ve ardından Cüneyt Çakır'a itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart ile cezalandırılarak soyunma odasının yolunu tutmuştu. 90 dakikanın bitiş düdüğü sonrasında Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır arasında tekrar bir gerginlik yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...
18 Haziran 2020 Perşembe 13:03
Güncelleme: 18.06.2020 13:11
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Kadıköy'de Trabzonspor'a 3-1 ile boyun eğen Fenerbahçe'de, kaptan Emre Belözoğlu ve hakem Cüneyt Çakır arasında yaşanan gerginliğin yakınları devam ediyor. Kırmızı kart görmesi sonrası büyük tepki gösteren Belözoğlu ile Cüneyt Çakır'ın maç sonunda karşılaştığı ve Emre'nin tepkisini orada da sürdürdüğü öğrenildi. İşte detaylar...
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Türkiye Kupası yarı final rövanşında Trabzonspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu 24. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı.
ÇAKIR'A BÜYÜK TEPKİ Yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu, takım arkadaşı Serdar Aziz'in Alexander Sörloth'un müdahalesi sonucu yerde kalmasına öfkelenmiş ve maçın hakemi Cüneyt Çakır'a tepki göstermişti.
"ALLAH'TAN KORK" Cüneyt Çakır'a gösterdiği ilk tepkinin ardından sarı kart gören Emre Belözoğlu, itirazlarına devam etmiş ve Cüneyt Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini sarf etmişti.
SÖZLERİNİ DUYDU! Seyircisiz oynanandan müsabakada bu sözleri rahatlıkla duyabilen Cüneyt Çakır, bunun üzerine Emre Belözoğlu'nu ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına göndermişti.