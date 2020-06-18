Maç sonu koridor karıştı! Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır...

Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek finale yükseldiği ve gergin bir atmosferde geçen mücadelede Emre Belözoğlu, Sörloth ile girdiği ağız dalaşı sonrası sarı kart görmüş ve ardından Cüneyt Çakır'a itirazları nedeniyle ikinci sarıdan kırmızı kart ile cezalandırılarak soyunma odasının yolunu tutmuştu. 90 dakikanın bitiş düdüğü sonrasında Emre Belözoğlu ve Cüneyt Çakır arasında tekrar bir gerginlik yaşandığı öğrenildi. İşte detaylar...