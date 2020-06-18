Emre Belözoğlu ilk kez konuştu! Deniz Türüç değişikliğini kim yaptı?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Trabzonspor, rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçerek adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu. Birçok enstantaneye sahne olan mücadelede saha kenarındaki Emre Belözoğlu, Sörloth ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Sonrasında Fenerbahçe'nin tek golünü atan isim Deniz Türüç'ün oyundan çıkması çok tartışılmış, Emre Belözoğlu'nun kenar yönetimini arayarak bu değişikliğin yapılmasını istediği iddia edilmişti. Emre Belözoğlu konu ile alakalı ilk kez konuştu. İşte detaylar...