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Emre Belözoğlu ilk kez konuştu! Deniz Türüç değişikliğini kim yaptı?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Trabzonspor, rakibi Fenerbahçe'yi 3-1 ile geçerek adını finale yazdıran ilk ekip olmuştu. Birçok enstantaneye sahne olan mücadelede saha kenarındaki Emre Belözoğlu, Sörloth ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart ile cezalandırılmıştı. Sonrasında Fenerbahçe'nin tek golünü atan isim Deniz Türüç'ün oyundan çıkması çok tartışılmış, Emre Belözoğlu'nun kenar yönetimini arayarak bu değişikliğin yapılmasını istediği iddia edilmişti. Emre Belözoğlu konu ile alakalı ilk kez konuştu. İşte detaylar...
18 Haziran 2020 Perşembe 11:21
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Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan kupa maçının 24. dakikasında sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz, Sörloth'un müdahalesi sonucu yerde kalınca yedek kulübesinde oturan Emre Belözoğlu hakem Cüneyt Çakır'a tepki göstermişti.
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Gösterdiği tepki sonrasında sarı kart gören Belözoğlu itirazlarına devam ederken Çakır'a, "Allah'tan kork" sözlerini sarf etti. Bunun üzerine Çakır, Emre'yi ikinci sarı sarıdan kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth ise Emre Belözoğlu'na tepki olarak 'sus' işareti yaptı.
Trabzon'un Fenerbahçe'yi elediği kupa yarı finalinde bir enstantane zihinlere kazındı.
Volkan Demirel kendisine gelen telefonu açtı ve hemen ardından kulübede Zeki Murat Göle'yi aradı.