MAÇ SONUCU | Hes Kablo Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği

Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da karşılaşmayı 2-1'lik skorla kaybeden Kayserispor sahasında hayati bir maça çıktı.

Süper Lig'in 28'inci haftasında sarı-kırmızılı ekip Gençlerbirliği'ni konuk etti.

22 puanla ligin son sırasında yer alan Kayserispor sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı ve hayati bir galibiyetle puanını 25'e yükseltti.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Pedro Henrique ve Artem Kravets kaydetti.

SAHASINDA SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Kayserispor Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 3 galibiyet 3 beraberlik aldı.