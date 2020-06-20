MAÇ SONUCU | Hes Kablo Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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MAÇ SONUCU | Hes Kablo 2-0

MAÇ SONUCU | Hes Kablo Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği

'in 28. haftasında sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Düşme hattında yer alan sarı-kırmızılı ekip zorlu karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren goller Pedro Henrique ve Artem Kravets'ten geldi.

Geçtiğimiz hafta deplasmanda karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da karşılaşmayı 2-1'lik skorla kaybeden sahasında hayati bir maça çıktı.

'in 28'inci haftasında sarı-kırmızılı ekip 'ni konuk etti.

22 puanla ligin son sırasında yer alan Kayserispor sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı ve hayati bir galibiyetle puanını 25'e yükseltti.

Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Pedro Henrique ve Artem Kravets kaydetti.

SAHASINDA SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Kayserispor Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 3 galibiyet 3 beraberlik aldı.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 20:24
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