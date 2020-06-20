MAÇ SONUCU | Hes Kablo Kayserispor 2-0 Gençlerbirliği
Süper Lig'in 28. haftasında Kayserispor sahasında Gençlerbirliğini konuk etti. Düşme hattında yer alan sarı-kırmızılı ekip zorlu karşılaşmayı 2-0'lık skorla kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren goller Pedro Henrique ve Artem Kravets'ten geldi.
Geçtiğimiz hafta deplasmanda Fenerbahçe karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalasa da karşılaşmayı 2-1'lik skorla kaybeden Kayserispor sahasında hayati bir maça çıktı.
Süper Lig'in 28'inci haftasında sarı-kırmızılı ekip Gençlerbirliği'ni konuk etti.
22 puanla ligin son sırasında yer alan Kayserispor sahadan 2-0'lık skorla ayrıldı ve hayati bir galibiyetle puanını 25'e yükseltti.
Kayserispor'a galibiyeti getiren golleri Pedro Henrique ve Artem Kravets kaydetti.
SAHASINDA SON 6 MAÇI KAYBETMEDİ
Kayserispor Hırvat teknik adam Robert Prosinecki ile sahasında oynadığı son 6 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-kırmızılı ekip bu maçlarda 3 galibiyet 3 beraberlik aldı.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 20:24
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