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20 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray görüşmelere başladı! İtalya'dan...

ve transfer görüşmelerine başladı! ...

Fenerbahçe ve Galatasaray transfer görüşmelerine başladı! Mert Müldür...

ve için son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başlayan Süper Lig'in iki devi, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen için devreye girdi. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda transfere dair önemli bilgiler verdi. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

ve transferde vites yükseltti... İtalyan gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Süper Lig'in iki dev kulübünün 'e dair ilgisini dile getirdi.

Schira, Sassuolo forması giyen Mert'in gelecek sezon Türkiye'de forma giyebileceğine işaret etti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI! KİRALIK...
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür'ü kiralamak istediğini ifade eden Nicolo Schira, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığını aktardı.

21 yaşındaki sağ bek Mert Müldür, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 1 asist üretti.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 13:45
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