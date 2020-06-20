Fenerbahçe ve Galatasaray transfer görüşmelerine başladı! Mert Müldür...
Fenerbahçe ve Galatasaray için son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezonun kadro planlamalarına şimdiden başlayan Süper Lig'in iki devi, İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Mert Müldür için devreye girdi. Ünlü gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda transfere dair önemli bilgiler verdi. (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe ve Galatasaray transferde vites yükseltti... İtalyan gazeteci Nicolo Schira, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda Süper Lig'in iki dev kulübünün Mert Müldür'e dair ilgisini dile getirdi.
Schira, Sassuolo forması giyen Mert'in gelecek sezon Türkiye'de forma giyebileceğine işaret etti.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI! KİRALIK...
Öte yandan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Mert Müldür'ü kiralamak istediğini ifade eden Nicolo Schira, oyuncunun menajeriyle görüşmelerin başladığını aktardı.
21 yaşındaki sağ bek Mert Müldür, bu sezon toplamda 17 müsabakada rol alırken 1 gol kaydetti ve 1 asist üretti.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 13:45
- Fenerbahçe ve Galatasaray transfer görüşmelerine başladı! Mert Müldür...
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe ve Galatasaray transfer görüşmelerine başladı! Mert Müldür... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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