Kayserispor 1-0 Göztepe | MAÇ SONUCU
Süper Lig'in 24. haftasında Kadir Has Stadyumu'nda Göztepe'yi ağırlayan Kayserispor, Mesanovic'in 70. dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İkinci yarının 70. dakikasında Kayserispor, Mesanovic'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve ev sahibi ekip 1-0'lık skorla 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu sonuçla Kayserispor puanını 19'a yükseltirken, Göztepe 34 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10'uncu dakikada Göztepe'de ceza sahası dışında topla buluşan Napoleoni'nin kaleye çektiği şut savunmaya çarparak üstten kornere gitti.
16'ncı dakikada Hes Kablo Kayserispor'da sol açıkta topla buluşan Kravets'in kaleye çektiği şut üstten auta gitti.
37'nci dakikada Göztepe'de Serdar'ın kullandığı serbest vuruşu üstten auta gitti.
45'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da ceza sahası içinde topla buluşan Mesanovic'in kaleye çektiği şut yandan auta gitti.
48'inci dakikada Hes Kablo Kayserispor'da sol kanattan Mensah'ın ortasına ceza sahası içinde bulunan Mesanovic'in vurduğu şut yandan auta gitti.
60'ıncı dakikada Göztepe'de sağ kanatta topla buluşan Gassama'nın ceza sahası içine ortasında Kamil Wilczek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.
70'inci dakikada sol kanattan topla buluşan Emre'nin ceza sahası içine ortasında Kravets kaleye şut çekti. Kaleci Beto'dan dönen topa Mesanovic'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
84'üncü dakikada Emre'nin ara pasında Göztepe yarı sahasında topla buluşan Mensah'ın ceza sahası içine kadar sürdüğü topla çektiği şut auta gitti.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 22:47
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