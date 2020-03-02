Kayserispor - Göztepe maçından dikkat çeken kareler
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri ekibi 1-0 kazandı. Ev sahibi takıma galibiyeti getiren tek gol ise 70. dakikada Mesanovic'ten geldi. Oyuncular golden sonra, İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimiz için asker selamı vermeyi de unutmadı. İşte Kayserispor - Göztepe maçından kareler...
2 Mart 2020 Pazartesi 22:36
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Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe, karşı karşıya geldi.
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Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kayseri ekibi 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü ise 70. dakikada Mesanovic kaydetti.
Mesanovic'in golünden sonra sarı-kırmızılı ekip, İdlib'de şehit düşen kahraman askerlerimiz için asker selamı verdi.