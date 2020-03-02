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Başakşehir - Gaziantep FK maçından dikkat çeken kareler!

Süper Lig'in 24. haftasının kapanış gününde Medipol Başakşehir ile Gaziantep FK, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı ev sahibi Başakşehir ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-1 kazanıp maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren Clichy, İrfan Can Kahveci ve Demba Ba kaydetti. Başakşehir'de Clichy, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir gollerden sonra İdlib'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için asker selamı verdi. İşte maçtan kareler...

2 Mart 2020 Pazartesi 22:25 Güncelleme: 02.03.2020 22:25 BU GALERİYİ PAYLAŞ





