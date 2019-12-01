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01 Aralık 2019, Pazar
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İşte taraftar işte şov

İşte taraftar işte şov

- Fenerbahçe karşılaşmasına her iki takım taraftarı da gösterdi. İki takım taraftarları da maça büyük ilgi gösterdi. Stat hınca hınç doldu Rengarenk görüntüler geceyi aydınlattı. Taraftarlar örnekleri sergilendi.

Ev sahibi takım taraftarı, stadı tıklım tıklım doldurdu. Yaklaşık 8 bin Göztepeli futbolsever atkı, flama ve bayraklarla görsel şov hazırladı. Konuk de misafir kale arkası tribünü tamamen doldurdular. Göztepeliler ev sahibi olmanın da avantajıyla sürekli tempo tutarak takımlarını desteklerken, Fenerbahçeliler üzerinde baskı kurdular. Sarı-lacivertliler topu aldığında ıslıkladılar. Fenerbahçeliler de 90 dakika boyunca marşlar, tezahüratlarla futbolcularına destek verdiler.

KADINLARDAN ÖRNEK HAREKET
İki kulübün kadın taraftarları örnek bir projeye imza attı. İki takıma gönül veren kadınlar ve çocuklar "Sevgi Deplasmanı" projesi kapsamında buluştu. Otizme farkındalık ile kadın ve çocuğa şiddet konusunun konuşulduğu toplantıda centilmenlik rüzgarları esti.

  1. 1.12.2019
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