Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

Göztepe Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.



Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."



Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak..