Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı – Fotomaç – 24 Şubat 2019
24 Şubat 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Haberleri Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

'de ile yollar ayrıldı

Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı

, teknik direktör ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Teknik Direktör ile yollarını ayırdı.

Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak..

  1. 24.02.2019
  2. Güncelleme: 24.02.2019 11:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN