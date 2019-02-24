Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı
Göztepe, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.
Göztepe Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Sarı kırmızılı ekibin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teknik Direktörümüz Kemal Özdeş ile yapmış olduğumuz karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Kemal Özdeş ve ekibine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz."
Özdeş ligdeki 7 maçın 2'sini kazanıp, 5'ini kaybetmişti. Özdeş'in yerine boşta olan Rıza Çalımbay'ın ismi geçiyor. Göztepe 27 Şubat'ta Y, Malatya'ya kupa çeyrek finalinde ağırlayacak..
- 24.02.2019
- Güncelleme: 24.02.2019 11:20
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgs pozisyon bulmakta zorlanırken acil gol lazımken turu kaybetme riski varken bencilce diagne ye top atmayan onyekuruyu kadro da görmek istmyrz
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
gsgsgs onyekuru nun piyasısını artırmak için bencilce oyunundan bıktık.yeter artık.takıma katkısı olmadıktan sonra hızlı olsa ne yazar.
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Younes Belhanda: Hakem hataları maçı etkiledi
Toplam 3
Yorum
bencil onyekuru defol onyekuru resmen bariz kesin diagne ye topu atmadı.onyekuru kadrodışı bırakılmalı.emre akbaba monte edilmeli.zerre kadar takımı düşünmüyor
Göztepe'de Kemal Özdeş ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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