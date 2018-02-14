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HEPSİ
    14 Şubat 2018, Çarşamba
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    Ba’dan ’a biberli destek

    Ba’dan <a href="/index/als?id=a5c817f8-9cad-41f1-b021-3a9ec9794322" class="" rel="tag">ALS</a>’a biberli destek
    (Amyatrofik Lateral Skleroz) hastalığına dikkat çekmek için üç yıl önce başlatılan "" (Bir kova buz) kampanyasından sonra bu kez de "ALSPepperChallenge" () kampanyası başladı. #ALSiçinacıyıhisset etkinliğine ilk destek 'den geldi. ekibinin Senegalli yıldızı , hastalığına farkındalık yaratmak için yiyerek 'da oynayan vatandaşı 'a meydan okudu.
    1. 14 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:21
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