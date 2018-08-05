Turkcell Platinum Golf – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    Turkcell Platinum Golf
    'da bu yıl ikincisi düzenlenen ' Challenge' bu sabah başladı. Turnuva, Başkanı Yıldırım Demirören, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, , gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelenlerini buluşturdu.
    1. 5.8.2018
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