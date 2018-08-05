Golf Challenge'da ödüller sahiplerini buldu – Fotomaç – 05 Ağustos 2018
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    05 Ağustos 2018, Pazar
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    'da ödüller sahiplerini buldu

    Golf Challenge'da ödüller sahiplerini buldu

    'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen , yapılan ödül töreni ile sona erdi. 'ta düzenlenen iş ve spor dünyasından çok sayıda ünlü isminde katıldığı turnuvada dereceye giren golf tutkunları törenle ödüllerini aldı.

    Ortakent Mahallesi'ndeki 'ta bu yıl ikinci kez düzenlenen 'Turkcell Platinum ' ödül töreni ile sona erdi. Dokuz çukurlu golf sahasında 2 tur üzerinden oynanan turnuvada sporcular, iki gün boyunca mücadele etti. 'Erkekler A-B-C', 'Kadınlar A-B' ve 'Gençler' olmak üzere 6 ayrı kategoride düzenlenen turnuvada, İngiltere, Almanya, ve Belçika'dan golf tutkunları, ilçeye geldi.

    Dün sabah yapılan ilk gün yarışlarında Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı , Turkcell Genel Müdürü , , gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri de mücadele etti. 140'ı aşkın golf tutkunun mücadele ettiği turnuva ödül töreni ile tamamlandı.

    EN SPORTİF OYUNCUYA TURKSPORU'NDAN ÖZEL ÖDÜL
    Turnuvanın bu yılki ilkleri arasında TURKSPORU özel ödülü de yer aldı. Katılımcıların yarışırken taktıkları adım sayar bilezikler sayesinde turnuvanın en sportif yarışmacısı belirlendi. Çukurlar arasında en az adımı atarak ulaşımını sağlayan Hülya Kocadon 8 bin 99 adımla turnuvanın en sportif yarışmacısı olarak, Turkcell tarafından verilen TURKSPORU özel ödülünü almaya hak kazandı. Erkekler A kategorisinde Erol İslamoğlu, Erkekler B kategorisinde 'nden katılan Freddie Xiaolong Zhang, Erkekler C kategorisinde Çin Halk Cumhuriyeti'nden katılan Shen Li, Kadınlar A kategorisinde Ebru Temel, Kadınlar B kategorisinde Emine Hopa, Gençler kategorisinde ise Arda Özyıldız birinciliği elde etti. Turnuvada dereceye giren tüm sporcular birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. Sporcular canlı müzik programı ile gece boyunca eğlendi.

    Ödül töreninde açıklama yapan Turkcell Genel Müdürü , geçen yıla oranla bu yıl 'ye daha çok geldiğini ifade ederek, "Bu yıl gerçekten Türkiye, açısından rekorlara imza atıyor. Diyeceksiniz ki nereden biliyorsun? Tabii ki bir telekom operatörü olarak gelen bütün yurt dışından bütün insanlar bizim networkümüze bağlanıyorlar. Bunlardan sinyal alıyoruz. Geçen sene bu dönem günlük 950 bin civarında sinyal alırken şu anda 1.8 milyona çıktı. Bu gerçekten Türkiye açısından çok güzel bir haber çünkü turistler geldikçe Türkiye'nin güzelliklerini görecekler ve önümüzdeki senelerde daha büyük bir cazibe merkezi olacağız. Bodrum'da da bir golf turnuvası sponsor ettik. Golf hakikaten turizmde ülkelere bir kategori atlatan bir spor. Çünkü kendi başına bir cazibe konusu ve daha çok para harcayan daha zengin turisti Türkiye'ye getirecek konulardan da bir tanesi olacak. O yüzden de golf yatırımlarına çok önem veriyorum. Yeni yapılan golf yatırımları da son derece önemli, elimizden geldiğince de onları desteklemeye uğraşıyoruz" dedi.

    1. 5.8.2018 23:54
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