Milli Golfcü Ali Berke - Xu çifti, Amerikalı rakiplerini yendi
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    06 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Milli Golfcü Ali Berke - Xu çifti, Amerikalı rakiplerini yendi

    Milli Golfcü Ali Berke - Xu çifti, Amerikalı rakiplerini yendi

    ’nda ’yi başarıyla temsil eden milli golfçü , ’ta da partneri ile birlikte Amerikalı rakiplerini mağlup etti.

    Çocuklar golfünün en prestijli turnuvası olan 'nda (U.S. Kids World Championship) 12 yaş kategorisinde 167 oyuncu arasında 21. sırayı alan bir ilke daha imza attı.


    Amerika Çocuklar Dünya Şampiyonası'nda aldığı sıralamadan dolayı 'ta Amerika takımına karşı oynamaya hak kazanıp, Uluslararası takımda mücadele eden minik golfçü takımının aldığı üç galibiyetten birine imza attı. En yetenekli çocuk golfçülerin katıldığı turnuvada 10 erkek ve 6 kızdan oluşan takımlar match play formatında karşılaştı. Kuzey Karolina'da bulunan ünlü Pinehurst Golf Kulübü sahasında yapılan organizasyonda Ali Berk Berker, Çinli partneri ile birlikte Amerikalı Kush Arora-Bradley Chill çiftine karşı mücadele etti. Zorlu sahayı 66 (-6) ile dönmeyi başaran Berker-Xu çifti rakiplerini bir stroke farkla mağlup etmeyi başardı. Sekiz maçtan dördünü kazanan birini berabere bitiren Amerika, Uluslararası takıma 4.5-3.5 ile üstünlük kurarak bu organizasyondaki yenilmezliğini devam ettirdi.


    Partneri Daniel Xu ile birlikte Uluslararası takımın Amerika karşısındaki üç galibiyetinden birine imza atan Ali Berk Berker, önce Amerika Çocuklar Dünya Şampiyonası'nda ardından Van Horn Cup'ta elde ettiği sonuçların kendisini gelecek için umutlandırdığını söyledi.

    1. 6.8.2018 15:17
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