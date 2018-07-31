Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bir golf kulübünde gerçekleştirilen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 5'inci ayak müsabakalarında 12 golf kulübünden 21'i kadın 58 sporcu mücadele ediyor. Sporcular iki günde 36 çukurda yarışacak.

2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu beşinci ayak mücadelesi yarın sona erecek. Bununla birlikte Yerel Yıldızlar Tur Antalya müsabakaları da tamamlanmış olacak.