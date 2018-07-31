Yerel Yıldızlar Turu'nda 5'inci ayak müsabakaları başladı
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    31 Temmuz 2018, Salı
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    'nda 5'inci ayak müsabakaları başladı

    Yerel Yıldızlar Turu'nda 5'inci ayak müsabakaları başladı

    Türkiye Golf Federasyonu () tarafından düzenlenen 2018 TGF Bölgesi 5'inci ayak müsabakaları başladı.

    Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bir golf kulübünde gerçekleştirilen 2018 Bölgesi 5'inci ayak müsabakalarında 12 golf kulübünden 21'i kadın 58 sporcu mücadele ediyor. Sporcular iki günde 36 çukurda yarışacak.
    2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu beşinci ayak mücadelesi yarın sona erecek. Bununla birlikte Yerel müsabakaları da tamamlanmış olacak.

    1. 31.7.2018 13:13
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