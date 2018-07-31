Yerel Yıldızlar Turu'nda 5'inci ayak müsabakaları başladı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 5'inci ayak müsabakaları başladı.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bir golf kulübünde gerçekleştirilen 2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu Antalya Bölgesi 5'inci ayak müsabakalarında 12 golf kulübünden 21'i kadın 58 sporcu mücadele ediyor. Sporcular iki günde 36 çukurda yarışacak.
2018 TGF Yerel Yıldızlar Turu beşinci ayak mücadelesi yarın sona erecek. Bununla birlikte Yerel Yıldızlar Tur Antalya müsabakaları da tamamlanmış olacak.
- 31.7.2018 13:13
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UEFA'dan Türk hakemlere görev
Toplam 1
Yorum
Düsseldorf'lu Bak bu konuda ,, bilhassa "BIYIKLI " hakemlerimiz cok iyidir...
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Trabzonspor Zargo Toure ile 3 yıllık anlaştı!
Toplam 1
Yorum
OH VALLA BEDAVA OH VALLA BEDAVA . BEDAVAYA OYUNCU. GS DE EN DİYE YE 3 MİLYON VERSEK Mİ VERMESEK Mİ DİYE TARTIŞALIM
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Aziz Yıldırım, Ali Koç'un sözlerine cevap verdi!
Toplam 8
Yorum
Düsseldorf'lu Artik taraftarlar en az başkan kadar olayları yakından takip ediyor ve gerçeklerle yüzleşmeyi biliyor. Yani, safsatayla kandırılması cok zor
Yerel Yıldızlar Turu'nda 5'inci ayak müsabakaları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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