Milli Takım yine kürsüyü hedefliyor – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 RUSYA
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    Milli Takım yine kürsüyü hedefliyor

    Milli Takım yine kürsüyü hedefliyor

    Türkiye , Tarragona ’nda, 2005 ve 2009 yıllarındaki başarılarının üstüne çıkmak istiyor.

    18. 'nın Tarragona kentinde 22 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenecek. Yarışmalar 33 disiplinde, 26 ülkeden 4 bin sporcunun katılımıyla yapılacak. Sporcuların yanı sıra oyunlara 1000 hakem ve uluslararası temsilci, 1000 gazeteci, 3 bin 500 gönüllü ve 150 binden fazla izleyici katılacak. Tarragona 2018 Akdeniz Oyunları programında yer alan 31 spor dalından biri olan golfte, 16 ülkeden 96 oyuncu yer alacak.

    25-28 Haziran tarihleri arasında İspanya Tarragona'da bulunan Costa Daurada Golf Kulübü'nde düzenlenecek golf müsabakalarında ülkemizi erkeklerde Taner Yamaç, Leon Kerem Açıkalın, Ahmet Telli, kadınlarda Sena Ersoy, Damla Bilgiç ve Selin Timur temsil edecek. Milli sporcularımız 18. Akdeniz Oyunları'nda hem takım hem de bireysel olarak mücadele verecek.

    2005 yılında İspanya'nın Almeira kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden , ve 'ndan oluşan , ülke olarak gümüş madalya, Hamza Sayın ise bireyselde kazanmıştı. 2009 yılında İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda yine Hamza Sayın, Gencer Özcan ve Mustafa Hocaoğlu'ndan oluşan üçüncü olarak ülkemize bronz madalyayla dönmüştü.
    1. 6.6.2018 13:42
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