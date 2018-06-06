Milli Takım yine kürsüyü hedefliyor
Türkiye Milli Golf Takımı, Tarragona Akdeniz Oyunları’nda, 2005 ve 2009 yıllarındaki başarılarının üstüne çıkmak istiyor.
25-28 Haziran tarihleri arasında İspanya Tarragona'da bulunan Costa Daurada Golf Kulübü'nde düzenlenecek golf müsabakalarında ülkemizi erkeklerde Taner Yamaç, Leon Kerem Açıkalın, Ahmet Telli, kadınlarda Sena Ersoy, Damla Bilgiç ve Selin Timur temsil edecek. Milli sporcularımız 18. Akdeniz Oyunları'nda hem takım hem de bireysel olarak mücadele verecek.
2005 yılında İspanya'nın Almeira kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda mücadele eden Hamza Sayın, Gencer Özcan ve Mustafa Hocaoğlu'ndan oluşan Milli Golf Takımı, ülke olarak gümüş madalya, Hamza Sayın ise bireyselde bronz madalya kazanmıştı. 2009 yılında İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen Akdeniz Oyunları'nda yine Hamza Sayın, Gencer Özcan ve Mustafa Hocaoğlu'ndan oluşan Milli Takımımız üçüncü olarak ülkemize bronz madalyayla dönmüştü.
- 6.6.2018 13:42
-
Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
İSTEMİYORUZ BURAK BU TAKIMA ASLA GELEMEMELİ. GS ŞAMPİYON OLUNCA AKBABA GİBİ ÜŞÜŞTÜ GS YE
-
Galatasaray'dan Burak Yılmaz hamlesi
Toplam 6
Yorum
ASLA ASLA ASLA İSTEMİYORUZ BURAK YILMAZ I ASLA VE ASLA İSTEMİYORU.MUSTAFA CENG. BAŞKAN GS FORMASI İÇİN OYNAYAN OYUNCU ALACAM DEMİŞTİ.BURAK PARAYI KOKLADIĞI YERE ATLIYO
-
Trabzonspor'da Asbaşkan Hacısalihoğlu'ndan Ali Koç açıklaması
Toplam 8
Yorum
seferoğlu vay canım benim kupayı trabzona teslim edelim öylemi..hangi hakla..
Milli Takım yine kürsüyü hedefliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.