Turkish Airlines Challenge 156 golfçünün katılımıyla başladı – Fotomaç – 26 Nisan 2018
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    26 Nisan 2018, Perşembe
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    156 golfçünün katılımıyla başladı

    Turkish Airlines Challenge 156 golfçünün katılımıyla başladı

    'nın Serik ilçesinde düzenlenen ve Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan başladı.

    , Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde sabahki oyunlarla başladı. 30'u aşkın ülkeden 156 golfçünün katıldığı turnuvada adına Ali Altuntaş, , Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerdeyse Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ahmet Telli, Hamza Esmer ve Mutlu Güner mücadele ediyor.

    Turnuvanın son iki gününde elemeyi geçen oyuncular 200 bin euroluk ödülden en büyük payı almak için ter dökecek. Organizasyon 29 Nisan'da oynanacak finalin ardından ödül töreniyle sona erecek.

    1. 26.4.2018 15:28
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