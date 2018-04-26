Turkish Airlines Challenge 156 golfçünün katılımıyla başladı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen ve Avrupa'nın en yetenekli genç golfçülerini buluşturan Turkish Airlines Challenge başladı.
Turkish Airlines Challenge, Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Golf Kulübü'nde sabahki oyunlarla başladı. 30'u aşkın ülkeden 156 golfçünün katıldığı turnuvada Türkiye adına Ali Altuntaş, Hamza Sayın, Deha Özer Şenay, Bülent Karataş ve Bekir Kara, amatörlerdeyse Leon Açıkalın, Taner Yamaç, Ahmet Telli, Hamza Esmer ve Mutlu Güner mücadele ediyor.
Turnuvanın son iki gününde elemeyi geçen oyuncular 200 bin euroluk ödülden en büyük payı almak için ter dökecek. Organizasyon 29 Nisan'da oynanacak finalin ardından ödül töreniyle sona erecek.
- 26.4.2018 15:28
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Beşiktaşlı Pepe'ye 1 maç ceza!
Toplam 11
Yorum
SARIŞINLAR Ne oldu bir PEPE oynayacak diye telaş sardı sizi, çıkın topunuzu oynayın, kimlere ne cezalar verildiğini iyi biliyoruz. SUSUN OTURUN!!!
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbi kararı sonrası otoriteler ne dedi?
Toplam 29
Yorum
besiktas besiktas kaos yaratıyor son 3 yıldır misyonu bu olayları inceleyin gorursunuz besiktasda sebadan eser yok
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Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Toplam 12
Yorum
ıtır bi de federasyon avantajı var. FBye herşey mubah. yıllardır kollanıyordu zaten hala da öyle şaşırmadık.
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