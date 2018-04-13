Türkiye Golf Turu 6'ncı ayağı başladı – Fotomaç – 13 Nisan 2018
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    13 Nisan 2018, Cuma
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    6'ncı ayağı başladı

    Türkiye Golf Turu 6'ncı ayağı başladı

    Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından 'da düzenlenen 'nun 6'ncı ayağı başladı.

    Manavgat ilçesi Denizyaka Mahallesi'nde Lykia World & Links Golf sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Golf turunun bugün başlayan 6'ncı ayağı, 15 Nisan Pazar günü sona erecek.

    1. 13 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:48
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