Türkiye Golf Turu 6'ncı ayağı başladı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Golf Turu'nun 6'ncı ayağı başladı.
Manavgat ilçesi Denizyaka Mahallesi'nde Lykia World & Links Golf sahalarında gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Golf turunun bugün başlayan 6'ncı ayağı, 15 Nisan Pazar günü sona erecek.
- 13 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:48
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Fenerbahçe'den MHK'ya sert tepki
Toplam 14
Yorum
MR.TOKCAN 1-YAN HAKEM KASTİ OLMADAN HATA YAPMIŞTIR. BİR HAFTA DİNLENDİRELİM. 2-BİLEREK HATA YAPMA SÖZ KONUSU İSE KARAR SONRA VERİLECEK.MAÇ VERME.
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Fatih Terim, Abdullah Avcı'yı kendi taktiğiyle vuracak!
Toplam 4
Yorum
memoli Bu başaksehri nekadar gözünüzde büyütüyorsunuz sanki deplasmanda oynuyorsunuz. Rahat olun rahat yenin inanın galibiyet kendiliğinden gelecek
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İşte Aziz Yıldırım'ın anlaştığı isim: Jose Beto
Toplam 7
Yorum
GFB En iyi hizmet istifa etmek aziz için.
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