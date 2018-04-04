ABD'li golfçü izleyenleri şaşkına çevirdi
Jordan Spieth, Masters 2018 turnuvasında akıllara durgunluk veren bir atış yaptı. ABD'li golfçü, topu göl üzerinden defalarca sektirerek 16. deliğin yanına gönderdi ve golf tarihine geçen bir vuruşa imza attı.
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