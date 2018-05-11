Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı başladı

Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada profesyonel golfçüler, Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Senay, Bülent Karataş ve Şehmus Işık da ter döküyor.

Turnuva 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.



Organizasyonun 8'inci ayağı ise 8 - 10 Haziran günlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.