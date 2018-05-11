Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı başladı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada profesyonel golfçüler, Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, Hamza Sayın, Deha Özer Senay, Bülent Karataş ve Şehmus Işık da ter döküyor.
Turnuva 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.
Organizasyonun 8'inci ayağı ise 8 - 10 Haziran günlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.
- 11.5.2018 12:23
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
ÇOK ÇOK NET. BU FENERİN TEK MAÇLIKTA OLSA BAŞINDA YILMAZ VURAL OLSAYDI KUPA FENERİNDİ.
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Trabzonspor gelecek sezonda Avrupa'da yok
Toplam 3
Yorum
TS61 Tebrikler Akhisar milyon euro para vereceğine yüreğiyle ruhuyla oynayacak adamlar lazım bursada gençleri görelim 5. olsan ne olacak artık
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Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım
Toplam 15
Yorum
THE END EGE MUTLU EGE GURURLU..İSTANBUL KAYBETTİ.
Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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