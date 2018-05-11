Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı başladı – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    'nun 7'nci ayağı başladı

    Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı başladı

    Türkiye Golf Federasyonu () tarafından 'da düzenlenen TGF 'nun 7'nci ayağı Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

    'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 11 golf kulübünden 9'u kadın 27 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada profesyonel golfçüler, Ali Altuntaş, Hakan Yamaç, , Deha Özer Senay, Bülent Karataş ve Şehmus Işık da ter döküyor.
    Turnuva 13 Mayıs Pazar günü sona erecek.

    Organizasyonun 8'inci ayağı ise 8 - 10 Haziran günlerinde Belek Turizm Merkezi'ndeki Titanic Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

    1. 11.5.2018 12:23
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