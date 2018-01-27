CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Ocak 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'nun ilk ayağı başladı

    Türkiye Golf Turu'nun ilk ayağı başladı

    Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu 2018'in birinci ayağı Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

    1. 27 Ocak 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Türkiye Golf Turu'nun ilk ayağı başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN