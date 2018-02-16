Türkiye Golf Turu
Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübünde gerçekleştirilen ikinci ayak mücadelesi 18 Şubat'ta sona erecek.
Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun bu etabında 9 kadın, 6'sı profesyonel 18 erkek olmak üzere 27 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 3 günde 54 çukurda yarışacak.
Turun nisanda düzenlenecek 6. ayağının sonunda, ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.
Organizasyonun üçüncü ayağı 2-4 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'nde bulunan National Golf Kulübünde gerçekleştirilecek.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:43
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Teşekkür borçlular
Toplam 6
Yorum
YILMAZ GFB ALİ KOÇ BAŞKAN FENERBAHÇE ŞAMPIYON
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G.Saray atağa kalktı
Toplam 8
Yorum
PDMİO gollerinin yarısını penaltıdan attığı günleri unutmuşlar.
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Özkahya sıkıntısı!
Toplam 5
Yorum
recep kardes,o gibi durumlarda arkadaslarin gözüne cöp batiyor,göremiyorlar.Sadece islerine geleni görebiliyorlar.
Türkiye Golf Turu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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