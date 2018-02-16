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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Türkiye Golf Turu

    Türkiye Golf Turu

    'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübünde gerçekleştirilen ikinci ayak mücadelesi 18 Şubat'ta sona erecek.

    Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun bu etabında 9 kadın, 6'sı profesyonel 18 erkek olmak üzere 27 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 3 günde 54 çukurda yarışacak.

    Turun nisanda düzenlenecek 6. ayağının sonunda, ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

    Organizasyonun üçüncü ayağı 2-4 Mart'ta 'nde bulunan National Golf Kulübünde gerçekleştirilecek.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 11:43
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