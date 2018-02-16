Türkiye Golf Turu

Toplam 10 ayaktan oluşan golf turunun bu etabında 9 kadın, 6'sı profesyonel 18 erkek olmak üzere 27 sporcu mücadele ediyor. Sporcular, 3 günde 54 çukurda yarışacak.

Turun nisanda düzenlenecek 6. ayağının sonunda, ilk 3 sırayı alacak erkek ve kadın oyuncular Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.

Organizasyonun üçüncü ayağı 2-4 Mart'ta Belek Turizm Merkezi'nde bulunan National Golf Kulübünde gerçekleştirilecek.