Drogba'nın oğlu transfer oldu
Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba, Guingamp'a transfer oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Guingamp, bir dönem Galatasaray forması da giyen Fildişi Sahilli golcü Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Isaac Drogba ile sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Chelsea altyapısında yetişen Fransa doğumlu genç forvet oyuncusunun, Guingamp 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 21:42
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Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
umut arena da paf takımı çıksa bile taraftar maçı aldırır.önemli olan deplasmanda kendi imkanlarıyla maçları da kazanmak.yoksa şampiyonluk hayal.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 16
Yorum
A.B1905 Doğru söylüyorsunuz Nursal bey.karşınızdaki takıma takım demek için bin şahit lazım ne sistem ne taktik nede ruh nede oyun.hepsi SIFIR SIFIR
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Devir teslim!
Toplam 11
Yorum
JUPP H. resmen
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