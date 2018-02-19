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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Drogba'nın oğlu transfer oldu

    Drogba'nın oğlu transfer oldu

    'nın oğlu , Guingamp'a transfer oldu.

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Guingamp, bir dönem forması da giyen Fildişi Sahilli golcü 'nın oğlu 'yı kadrosuna kattı.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 17 yaşındaki Isaac Drogba ile sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Açıklamada, Chelsea altyapısında yetişen Fransa doğumlu genç forvet oyuncusunun, Guingamp 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyeceği belirtildi.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:42
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