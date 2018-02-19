CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'da teknik direktör Schmidt istifa etti

    Wolfsburg'da teknik direktör Schmidt istifa etti

    Milli futbolcu 'nın da forma giydiği Almanya ekibi 'da teknik direktör Schmidt görevinden ayrıldı

    Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi 'da teknik direktör Martin Schmidt görevinden istifa etti.

    Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam Schmidt'in istifasının kabul edildiği belirtildi.

    Schmidt, 2015-2017 yıllarında Mainz 05'i çalıştırdıktan sonra bu sezon 5. haftada Andries Jonker'in ayrılmasının ardından Wolfsburg'da göreve gelmişti.

    Milli futbolcu 'nın da forma giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 23 haftada topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:34
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Wolfsburg'da teknik direktör Schmidt istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN