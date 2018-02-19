Wolfsburg'da teknik direktör Schmidt istifa etti
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Almanya ekibi Wolfsburg'da teknik direktör Schmidt görevinden ayrıldı
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Wolfsburg'da teknik direktör Martin Schmidt görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 50 yaşındaki Alman teknik adam Schmidt'in istifasının kabul edildiği belirtildi.
Schmidt, 2015-2017 yıllarında Mainz 05'i çalıştırdıktan sonra bu sezon 5. haftada Andries Jonker'in ayrılmasının ardından Wolfsburg'da göreve gelmişti.
Milli futbolcu Yunus Mallı'nın da forma giydiği Wolfsburg, Bundesliga'da 23 haftada topladığı 24 puanla 14. sırada bulunuyor.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:34
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Galatasaray'da Bursaspor mesaisi başladı
Toplam 1
Yorum
umut arena da paf takımı çıksa bile taraftar maçı aldırır.önemli olan deplasmanda kendi imkanlarıyla maçları da kazanmak.yoksa şampiyonluk hayal.
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 16
Yorum
A.B1905 Doğru söylüyorsunuz Nursal bey.karşınızdaki takıma takım demek için bin şahit lazım ne sistem ne taktik nede ruh nede oyun.hepsi SIFIR SIFIR
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Devir teslim!
Toplam 11
Yorum
JUPP H. resmen
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