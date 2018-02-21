Ya Manu ya Psg
İspanyol basını, Real Madrid’in Portekizli yıldızın başka takımlarla yaz döneminde görüşmesine izin verdiğini yazdı. Haberlerde oyuncunun ya eski kulübüne döneceği ya da Neymar gibi PSG’nin yolunu tutacağı ifade edildi
Ara dönemde sözleşmesinden memnun olmadığını ve kulübün vergi kaçırma davasında kendisini desteklemediğini söyleyerek ayrılma isteğini dile getiren Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Real Madrid'ten ayrılacağı iddia edildi. Madrid Başkanı Florentino Perez'in maaşını yükseltmeyi düşünmediği 32 yaşındaki yıldızın ya eski takımı Manchester United ya da Fransız ekibi PSG'ye gideceği ileri sürüldü. Sezon sonunda sürpriz olmayan bir ayrılık yaşanabileceğini dile getiren Matadorlar, "Manchester da CR7'yi istiyor. Ancak yüksek bir rakam vermeleri durumunda Neymar gibi PSG'ye transferi de büyük olasılık" yorumunu yaptılar.
Messi'den az almayacak
Real yönetiminin yaz aylarında başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Ronaldo ile ara dönemde Manchester'ın ilgilendiği hatırlatılan haberlerde Perez'in buna rağmen oldukça yüksek bir rakama satışa onay verebileceğinin altı çizildi. Bu bedelin de 200 milyon euro olacağı kaydedildi. Serbest kalma bedeli 1 milyar euro olan CR7'nin de yeni takımına Lionel Messi'nin Barcelona'da aldığı paradan daha azına imza atmayacağı görüşü savunuldu.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 20:21
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
Bence Love Sadece bi Talisca 10 Numara Alternatif ama Bi Cenk Tosun Alternatif Degil physic Iyi Degil Larin ve Pektemek Cenk Tosuna cok Daha Yakin
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Şenol Güneş: Buradan dönmez
Toplam 2
Yorum
misafir atibanın artık yaşlandığını ve bacaklarının beynini dinlemediğini anlamak için bayern hezimeti mi yaşamak gerekliydi..
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Beşiktaş kader maçına çıkıyor o ise...
Toplam 16
Yorum
sadofb tepe tepe kullan beştaş!!
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