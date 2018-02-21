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    21 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Ya Manu ya

    Ya Manu ya Psg

    İspanyol basını, ’in Portekizli yıldızın başka takımlarla yaz döneminde görüşmesine izin verdiğini yazdı. Haberlerde oyuncunun ya eski kulübüne döneceği ya da gibi ’nin yolunu tutacağı ifade edildi

    Ara dönemde sözleşmesinden memnun olmadığını ve kulübün vergi kaçırma davasında kendisini desteklemediğini söyleyerek ayrılma isteğini dile getiren 'nun sezon sonunda 'ten ayrılacağı iddia edildi. Madrid Başkanı 'in maaşını yükseltmeyi düşünmediği 32 yaşındaki yıldızın ya eski takımı ya da Fransız ekibi 'ye gideceği ileri sürüldü. Sezon sonunda sürpriz olmayan bir ayrılık yaşanabileceğini dile getiren Matadorlar, "Manchester da CR7'yi istiyor. Ancak yüksek bir rakam vermeleri durumunda gibi 'ye transferi de büyük olasılık" yorumunu yaptılar.

    Messi'den az almayacak
    Real yönetiminin yaz aylarında başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Ronaldo ile ara dönemde Manchester'ın ilgilendiği hatırlatılan haberlerde Perez'in buna rağmen oldukça yüksek bir rakama satışa onay verebileceğinin altı çizildi. Bu bedelin de 200 milyon euro olacağı kaydedildi. Serbest kalma bedeli 1 milyar euro olan CR7'nin de yeni takımına 'nin 'da aldığı paradan daha azına imza atmayacağı görüşü savunuldu.

    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:21
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