Ya Manu ya Psg

Ara dönemde sözleşmesinden memnun olmadığını ve kulübün vergi kaçırma davasında kendisini desteklemediğini söyleyerek ayrılma isteğini dile getiren Cristiano Ronaldo'nun sezon sonunda Real Madrid'ten ayrılacağı iddia edildi. Madrid Başkanı Florentino Perez'in maaşını yükseltmeyi düşünmediği 32 yaşındaki yıldızın ya eski takımı Manchester United ya da Fransız ekibi PSG'ye gideceği ileri sürüldü. Sezon sonunda sürpriz olmayan bir ayrılık yaşanabileceğini dile getiren Matadorlar, "Manchester da CR7'yi istiyor. Ancak yüksek bir rakam vermeleri durumunda Neymar gibi PSG'ye transferi de büyük olasılık" yorumunu yaptılar.

Messi'den az almayacak

Real yönetiminin yaz aylarında başka takımlarla görüşmesine izin verdiği Ronaldo ile ara dönemde Manchester'ın ilgilendiği hatırlatılan haberlerde Perez'in buna rağmen oldukça yüksek bir rakama satışa onay verebileceğinin altı çizildi. Bu bedelin de 200 milyon euro olacağı kaydedildi. Serbest kalma bedeli 1 milyar euro olan CR7'nin de yeni takımına Lionel Messi'nin Barcelona'da aldığı paradan daha azına imza atmayacağı görüşü savunuldu.