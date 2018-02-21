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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Bennel'e 31 yıl hapis

    Bennel'e 31 yıl hapis
    Eski , çocuklara yönelik suçundan 31 yıl hapis cezası aldı. Liverpool Kraliyet Mahkemesi, 1979-1991 yıllarında 'de ve Crewe Alexandra genç takımlarında görev yaptığı sırada 50 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Barry Bennell'i suçlu buldu. 64 yaşındaki eski teknik direktör, 31 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıllarda Bury ve Sheffield United'ın eski futbolcusu, 43 yaşındaki Andy Woodward, futbola başladığı dönemde teknik direktör Barry Bennell'in cinsel istismarlarına maruz kaldığını açıklamıştı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:27
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