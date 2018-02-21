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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    'nde

    Marmara Üniversitesi'nde

    , üniversitelilerle buluşuyor. ’nin onur konuğu olacağı panel bugün saat 14.00’te ’nde düzenlenecek

    'nin 1 numaralı spor gazetesi , üniversitelilerle buluşmaya devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu'nda bugün saat 14.00'te gerçekleştirilecek "Türk Futbolunun Sorunları ve Futbol Ekonomisi" başlıklı panelde FOTOMAÇ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, spor yazarları Levent Tüzemen, , ve Olcay Çakır öğrencilerle buluşacak. Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden biri olan 'nin de onur konuğu olarak yer alacağı panelde Türk futbolunun sorunları, liglerdeki teknik adam kıyımları, 14 yabancı kuralı, kulüplerin transfer politikaları, video hakem (VAR) uygulamasının artılarıeksileri, Türk çağ atlatacak projeler, büyüyen futbol ekonomisine rağmen kulüplerin neden borçlandığı gibi konular ele alınacak.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:59
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