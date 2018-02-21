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    21 Şubat 2018, Çarşamba
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    Yılmaz’a dört ay ceza

    Hakem Yılmaz’a dört ay ceza
    Yazdığı istifa mektubu ile gündem olan Abdullah Yılmaz'a PFDK tarafından, MHK talimatlarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildi. 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen-Afyon maçına atanan Yılmaz, karşılaşma sonrası istifa ettiğini duyurmuştu. Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisine söylediği sözleri açıkladığı istifa mektubuyla hakemliği bıraktığını açıklamıştı.
    1. 21 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:37
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