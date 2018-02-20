Hagi görevinden ayrılıyor

Rumen gazeteci Emanuel Roşu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hagi'nin kendisine yöneltilen sert ve yersiz eleştirilerden bunaldığını ve yeni bir maceraya yelken açmak istediğini, bu sebeple sezon sonunda Vitorul'daki görevinden ayrılacağı bilgisini kendisiyle paylaştığını iddia etti.

Hagi'nin bir sonraki adresinin neresi olacağının henüz net olmadığını da dile getiren Roşu, hangi takımla anlaşırsa anlaşsın, Hagi'nin Vitorul Constanta gençlik akademisini yönetmeye devam edeceğini ifade etti.



