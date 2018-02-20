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    20 Şubat 2018, Salı
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    Hagi görevinden ayrılıyor

    Hagi görevinden ayrılıyor

    Rumen ekibi Viitorul Constanta'nın teknik direktörlüğünü yapan efsane isim , sezon sonunda görevinden ayrılacak.

    Rumen gazeteci Emanuel Roşu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hagi'nin kendisine yöneltilen sert ve yersiz eleştirilerden bunaldığını ve yeni bir maceraya yelken açmak istediğini, bu sebeple sezon sonunda Vitorul'daki görevinden ayrılacağı bilgisini kendisiyle paylaştığını iddia etti.

    Hagi'nin bir sonraki adresinin neresi olacağının henüz net olmadığını da dile getiren Roşu, hangi takımla anlaşırsa anlaşsın, Hagi'nin Vitorul Constanta gençlik akademisini yönetmeye devam edeceğini ifade etti.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:32
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