Hagi görevinden ayrılıyor
Rumen ekibi Viitorul Constanta'nın teknik direktörlüğünü yapan efsane isim Gheorghe Hagi, sezon sonunda görevinden ayrılacak.
Rumen gazeteci Emanuel Roşu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hagi'nin kendisine yöneltilen sert ve yersiz eleştirilerden bunaldığını ve yeni bir maceraya yelken açmak istediğini, bu sebeple sezon sonunda Vitorul'daki görevinden ayrılacağı bilgisini kendisiyle paylaştığını iddia etti.
Hagi'nin bir sonraki adresinin neresi olacağının henüz net olmadığını da dile getiren Roşu, hangi takımla anlaşırsa anlaşsın, Hagi'nin Vitorul Constanta gençlik akademisini yönetmeye devam edeceğini ifade etti.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:32
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2018 kabusu
Toplam 3
Yorum
ERAY Haha senenin en komik yorumu. Ersun'un kıymetini bilememişiz. Hahaha
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Tudor'un suçu neydi?
Toplam 26
Yorum
UA Terimi sezon sonu şutlarlar.Takımdada bir şey yok.Toplama bir takım.Her maç bir yıldız çıkarıyor diğer maçlarda o yıldız kayıp.Örnek:Ciğerci
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Önce kafada yenecek
Toplam 18
Yorum
UZMAN ANALİST TFF VE MHK YA SESLENİYORUM BJK-FB MAÇININ HAKEMİ KİM OLURSA OLSUN HAKEMDE YANDI SİZDE ONUN İÇİN YABANCI HAKEM GETİRİN DEMEDİ DEMEYİN
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