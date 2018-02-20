PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, A klasman hakemi Abdullah Yılmaz'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen Abdullah Yılmaz'a Merkez Hakem Kurulu Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:07
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2018 kabusu
Toplam 3
Yorum
ERAY Haha senenin en komik yorumu. Ersun'un kıymetini bilememişiz. Hahaha
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Tudor'un suçu neydi?
Toplam 26
Yorum
UA Terimi sezon sonu şutlarlar.Takımdada bir şey yok.Toplama bir takım.Her maç bir yıldız çıkarıyor diğer maçlarda o yıldız kayıp.Örnek:Ciğerci
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Önce kafada yenecek
Toplam 18
Yorum
UZMAN ANALİST TFF VE MHK YA SESLENİYORUM BJK-FB MAÇININ HAKEMİ KİM OLURSA OLSUN HAKEMDE YANDI SİZDE ONUN İÇİN YABANCI HAKEM GETİRİN DEMEDİ DEMEYİN
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