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    20 Şubat 2018, Salı
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    'den o hakeme 4 ay ceza!

    PFDK'den o hakeme 4 ay ceza!

    () , A klasman hakemi 'a 4 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.

    'den yapılan açıklamada, medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle disipline sevk edilen 'a Talimatı'na aykırı eylemi nedeniyle 4 ay hak mahrumiyeti cezası verildiği bildirildi.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:07
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