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    20 Şubat 2018, Salı
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    Dünya B1 Şampiyonası'na doğru

    Dünya B1 Futbol Şampiyonası'na doğru

    Görme Engelliler Spor Federasyonu, 'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya B1 Şampiyonası hazırlıkları kapsamında uluslararası bir turnuva düzenleyecek.

    Federasyondan alınan bilgiye göre, Federasyonunun () da desteğiyle organize edilecek turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra , Fas, ve takımları katılacak.

    Uluslararası turnuva, 1-7 Mart tarihlerinde TFF Riva Tesisleri'nde yapılacak.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:29
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