Dünya B1 Futbol Şampiyonası'na doğru

Federasyondan alınan bilgiye göre, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) da desteğiyle organize edilecek turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra İspanya, Fas, Rusya ve İtalya takımları katılacak.

Uluslararası turnuva, 1-7 Mart tarihlerinde TFF Riva Tesisleri'nde yapılacak.