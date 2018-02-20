Dünya B1 Futbol Şampiyonası'na doğru
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, İspanya'nın ev sahipliğinde yapılacak Dünya B1 Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında uluslararası bir turnuva düzenleyecek.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:29
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Bu Fatih Terim değil!
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ GÖZTEPELİ, GENÇLERLİ, 2 TRABZONLU,PEPE, DENAYER,KAYSERİLİNİN JOHSENE YAPTIGI YÜZDE YÜZ PENALTI VE KIRMIZI KARTLAR ALPERİN HAKSIZ ATILIŞI EEE
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Özkahya infiali
Toplam 10
Yorum
UZMAN HAKEM CÜNEYT ÇAKIR JOHSENNİN BUZ GİBİ GOLÜNÜ VERMEDİ ÜSTELİK DENAYERİN YÜZDE YÜZ KIRMIZI KARTINI VERMEDİ YOKSA DUMAN OLMUŞTUNUZ ŞİMDİ KONUŞMAYIN
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Tudor'un suçu neydi?
Toplam 16
Yorum
gs rakip kaleciye top gelmiyor ne beraberliği mıyıl mıyıl paslaşıyoruz zaten 2 pas sonra top hep taç atısında
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