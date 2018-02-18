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    18 Şubat 2018, Pazar
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    ’dan Yılmaz açıklaması: Tehdit değil uyarı var

    <a href="/index/mhk?id=2842539d-11e4-438b-9527-807af5d92a97" class="" rel="tag">MHK</a>’dan Yılmaz açıklaması: Tehdit değil uyarı var
    Hakem 'ın Başkanı Yusuf Namoğlu'nun kendisini tehdit ettiği iddiasıyla hakemliği bırakması üzerine 'nin sitesinden Namoğlu imzalı bir açıklama yapıldı. Konuyla ilgili bir soruşturma başlatıldığı vurgulanan bildiride Yılmaz'ın daha önceki bazı maçlarda yaptığı hatalar nedeniyle Menemen Bld-Afyonspor maçı öncesi Namoğlu tarafından aranarak dikkatli olması yönünde uyarıldığı kaydedildi. Namoğlu'nun Yılmaz'a konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan hatalarının hatırlatılıp dikkatli olmasını söylediği bildirildi. Ve şöyle devam edildi: "Bu gerçekler doğrultusunda 'ın tehdit edilmesi söz konusu olmadığı gibi, istifasının aynı anda medyada bazı kişilere gönderilmesi, son günlerde kurulumuza yönelik gerçek dışı açıklama ve yorumların kaynaklarının ortaya çıkması bakımından oldukça düşündürücüdür."
    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
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