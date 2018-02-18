16 taraftar hakkında işlem

Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde olaylara karışan 16 taraftar tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 Şubat 2018 günü Spor Toto Akhisar Stadyumunda Teleset Mobilya Akhisarspor-Bursaspor takımları arasında oynanan müsabaka sonrasında misafir takım taraftarlarının Akhisar ilçesinden ayrılışları esnasında meydana gelen olaylarla ilgili Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaylara karıştığı tespit edilen 12 Bursaspor ve 4 Teleset Mobilya Akhisarspor taraftarı hakkında TCK ve Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde işlem başlatılmıştır."

NELER YAŞANMIŞTI?

Teleset Mobilya Akhisarspor'un 1-0 kazandığı maçın ardından stattan ayrılan iki takım taraftarları, Şehit Süreyya Atlıhan Caddesi'nde karşılaşınca aralarında yaşanan sözlü tartışma kavgaya dönüşmüştü. Çıkan kavgada 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, çevredeki iş yerlerinin camları kırılmıştı. Polislerin olaya müdahale etmesinin ardından Bursaspor taraftarları, polis eşliğinde Akhisar merkezinden çıkartılmıştı.