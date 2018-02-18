İtalyanlar öve öve bitiremedi: Süper Ünder!

ANSA ajansı maçın sonucunu duyurduğu haberinde, "Yine Ünder'in imzasıyla Roma art arda üçüncü zaferini kazandı." ifadesini kullandı.

Verona karşısındaki etkili oyunu ve Benevento'ya attığı iki golün ardından Cengiz'in, Udinese karşısında da maçı Roma'nın lehine çeviren golü kaydettiği belirtilen haberde, "Ünder'in kusursuz ve güçlü şutu ev sahibi takıma hiçbir çıkış yolu bırakmadı. Bu da Ünder'in, Di Francesco'nun (Roma Teknik Direktörü) gözünde günün adamı olmasını sağladı." denildi.

Haberde ayrıca, Udinese Teknik Direktörü Massimo Oddo'nun, "Ünder güçlü ve üstün özellikleri var. Ama ona daha sert şekilde hücum etseydik topu geçiremezdi. Yine de şunu söylemem gerekir ki Ünder çok iyi bir keşif ve Roma için kesinlikle çok yararlı olacak." sözleri aktarıldı.

Milli futbolcunun fotoğrafıyla yayımlanan haberde, 2-0'lık skorla Udinese'yi mağlup eden Roma'nın Inter'i geçerek 3. sıraya yükseldiği de hatırlatıldı.





"GÜNÜN ADAMI CENGİZ ÜNDER"

Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport gazetesi, Cengiz'in maçtaki performansını, "Cengiz Ünder, Roma için günün adamı olduğunu maçta ilk skoru getiren golüyle kanıtladı." şeklinde değerlendirdi.

Di Francesco'nun, bir maçın daha Cengiz'in oyunuyla değiştiği ifadesine yer veren gazete, Roma Teknik Direktörü'nün, "Ünder, teknik olarak inanılmaz. Şutu müthiş bir hızla atıyor." sözlerini kullandı.

Roma'nın efsane futbolcusu Francesco Totti'nin de 20-21 yaşlarında Cengiz gibi 17 numara forma giydiği hatırlatılan haberde, genç futbolcunun takıma yeni bir soluk getirdiği ve 3 maçta 4 gol attığı paylaşıldı. Ayrıca Avrupa basınının yarısının Cengiz Ünder ile röportaj yapmak için sıraya girdiğine de değinildi.

Tuttosport gazetesi ise "Udinese-Roma: 0-2. Ünder'in imzası" başlığıyla verdiği haberinde, milli futbolcunun harika bir performans sergilediğini kaydetti.

Cengiz'in performansı sayesinde Roma'nın art arda üçüncü zaferini kazandığı yazılan haberde, milli futbolcudan "Süper Ünder" diye bahsedildi.





"TÜRK İMZASIYLA ART ARDA ÜÇÜNCÜ ZAFER"

Ülkenin önde gelen gazetelerinden La Repubblica, 20 yaşındaki futbolcunun maçtan bir fotoğrafı ve "Udinese-Roma: 0-2, Ünder yine saldırdı" başlığıyla verdiği haberde, "Türk'ün imzasıyla Roma'nın peş peşe üçüncü galibiyeti. Ünder ilk golü attı, Perotti de sonda mührü bastı." yorumu yapıldı.

La Stampa gazetesi de "Roma, Udinese'ye diz çöktürdü" başlığıyla verdiği haberinde, "Roma'nın cevheri Ünder yine maçın kahramanı oldu." ifadesine yer verdi.

Milli futbolcunun şutundan "Ünder füzesi" diye bahsedilen haberde, Cengiz'in harika performansını kenardan attığı güçlü bir sol şutla kanıtladığı yazıldı.