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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    İtalya’da gündem Cengiz’in füzesi

    İtalya’da gündem Cengiz’in füzesi
    Udinese karşısındaki müthiş golüyle maçın kaderini değiştiren Cengiz Ünder, İtalyan basınının manşetlerini süslüyor. Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport gazetesi; "Ünder sihri, Roma'yı üçüncü yaptı. Maçın adamı Cengiz'di" yorumunu yaptı. Inter'in kötü gidişatını vurgulayan Corriere dello Sport, "Inter karanlıkta, Ünder parlıyor" manşetiyle Cengiz'i göklere çıkardı. Tuttosport ise "Udinese-Roma: 0-2. Ünder'in imzası" başlığıyla verdiği haberinde, milli futbolcunun harika bir performans sergilediğini kaydetti.
    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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