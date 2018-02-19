İtalya’da gündem Cengiz’in füzesi

Udinese karşısındaki müthiş golüyle maçın kaderini değiştiren Cengiz Ünder, İtalyan basınının manşetlerini süslüyor. Yüksek tirajlı La Gazzetta dello Sport gazetesi; "Ünder sihri, Roma'yı üçüncü yaptı. Maçın adamı Cengiz'di" yorumunu yaptı. Inter'in kötü gidişatını vurgulayan Corriere dello Sport, "Inter karanlıkta, Ünder parlıyor" manşetiyle Cengiz'i göklere çıkardı. Tuttosport ise "Udinese-Roma: 0-2. Ünder'in imzası" başlığıyla verdiği haberinde, milli futbolcunun harika bir performans sergilediğini kaydetti.