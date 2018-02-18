Hocasından Cengiz Ünder'e övgü

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Udinese'yi 2-0 yendikleri maçın ardından, milli futbolcu Cengiz Ünder'in performansından övgüyle bahsetti.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan teknik direktör Di Francesco, Cengiz'in Udinese karşısındaki performansından etkilendiğini belirterek, "Cengiz, harika tekniğini sergiledi." ifadesini kullandı.

Milli oyuncunun sezon başından bu yana performansını çok geliştirmesine rağmen hala eksik yönleri olduğunu da belirten İtalyan teknik adam, "Cengiz'in saha içinde karar verme konusunda kendini geliştirmesi gerek. Bazen sahada kafasını önüne eğerek oynuyor ve etrafındaki pas seçeneklerini görmüyor. Ama şunu da söylemeliyim ki Cengiz ilk geldiği zamandan çok daha fazla takımı için oynuyor. Harika bir teknik yeteneği var, bunu herkes görüyor. En iyi özelliği, şut atmaya sürekli hazır olması. Bunu çok hızlı yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Cengiz sihri"

Kulübün internet sitesinde "Daha fazla Cengiz sihri" başlığıyla yayımlanan maç değerlendirmesinde ise milli futbolcunun golü için "Maçın dönüm noktası" ifadesi kullanıldı.

Cengiz'in forma giydiği son 3 maçta 4 gol attığı belirtilen değerlendirmede, 20 yaşındaki oyuncunun, karşılaşmanın bitimine 20 dakika kala yaptığı sert vuruş ile Udinese'nin sert savunmasını geçmeyi başardığı kaydedildi.

Roma'nın galibiyetinde milli futbolcunun önemli rol üstlendiği vurgulanan değerlendirmede, "Geçen hafta Benevento'yla oynanan maçtaki 2 gollü performansının ardından müthiş bir öz güven yakalayan Cengiz Ünder, bu karşılaşmada da fark yaratan kişi oldu. O gol olmasaydı, müsabaka berabere bitecekti. Genç oyuncu, sahada durdurulamayacak kadar güçlü." şeklinde görüş belirtildi.

"Cengiz, yaşayan bir ikon"

Roma Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda da "Cengiz, yaşayan bir ikon." ifadesine yer verildi.

Cengiz'in takım arkadaşlarından Federico Fazio ise "Cengiz harika işler çıkarmaya devam ediyor. Genç, mütevazı ve her zaman öğrenmek isteyen bir oyuncu. Bunu da her idmanda gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, kulübün internet sitesinde başlatılan "Udinese-Roma maçının en iyisi" anketinde de Cengiz Ünder açık ara lider konumda bulunuyor.