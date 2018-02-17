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    17 Şubat 2018, Cumartesi
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    Hakem disipline sevk edildi

    Hakem <a href="/index/abdullah-yilmaz?id=aa6d4602-b549-43f1-91b2-0b12677ffdb3" class="" rel="tag">Abdullah Yılmaz</a> disipline sevk edildi

    MHK Başkanı 'nun kendisini tehdit ettiğini belirterek görevi bırakan hakem , PFDK'ya sevk edildi.

    Hukuk Müşavirliği'nce 17.02.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

    1- A Klasman Hakemi 'ın medyada yer alan istifa mektubundaki futbol camiasını küçük düşürecek, milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı açıklamaları nedeniyle Talimatı'nın 38. ve Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi uyarınca uyarınca 17.02.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
    1. 17 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 21:27
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