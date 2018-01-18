TGF'nin düzenlediği organizasyon start aldı
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası Antalya'da başladı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan National Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 6 golf kulübünden 14 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvaya profesyonel golfçülerden Bülent Karataş, Hakan Yamaç, Gültekin Akaltun, Fahrettin Kök, Deha Özer Şenay, Ali Altuntaş, Ulaş Karataş, Bekir Kara, Orhan Metin, Ediz Kemaloğlu, Şehmuz Işık, Hamza Sayın, Mustafa Şahin ve Can Kara katılıyor.
Sporcular, iki günde toplam 36 çukurda yarışacak.
Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakasını ilk 6'da tamamlayan profesyonel golfçüler, 10 ayaktan oluşan 2018 Türkiye Golf Turunda mücadele etmeye hak kazanacak.
Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası mücadelesi yarın sona erecek.
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 12:18
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Remy yatıyor
Toplam 2
Yorum
54 imparatorluğu Kendi bilir.Gelip doğa harikası temiz havada balık yiyerek milyonlar kazanacaktı. O kaybeder.TS bulur parayı verecek saçma biri daha.
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Hugo’da şok detay
Toplam 5
Yorum
54 imparatorluğu Hugo 8 milyon euro. Almak isteyen maçası yiyen varsa buyursun.Bu takımında 1.forveti.Rıza 3 diyor ama o anlamıyor futboldan ersun v iho gibi
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İngilizler peşinde
Toplam 1
Yorum
gsli getirsinler 50m yoksa hayatta olmaz sezon sonu 40a olur
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