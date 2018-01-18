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    18 Ocak 2018, Perşembe
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    TGF'nin düzenlediği organizasyon start aldı

    TGF'nin düzenlediği organizasyon start aldı

    Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası Antalya'da başladı.

    Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bulunan National Golf Kulübünde gerçekleştirilen organizasyonda, 6 golf kulübünden 14 sporcu mücadele ediyor.

    Turnuvaya profesyonel golfçülerden Bülent Karataş, Hakan Yamaç, Gültekin Akaltun, Fahrettin Kök, Deha Özer Şenay, Ali Altuntaş, Ulaş Karataş, Bekir Kara, Orhan Metin, Ediz Kemaloğlu, Şehmuz Işık, , ve Can Kara katılıyor.

    Sporcular, iki günde toplam 36 çukurda yarışacak.

    Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakasını ilk 6'da tamamlayan profesyonel golfçüler, 10 ayaktan oluşan 2018 Türkiye Golf Turunda mücadele etmeye hak kazanacak.

    Türkiye Golf Turu Profesyonel Kategori Eleme Müsabakası mücadelesi yarın sona erecek.

    1. 18 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:18
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