Senghor Giresun’da

Transferde daha çok bonservisi elinde olan ve kiralık futbolculara yönelen Giresunspor, 15. imzasını gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Bajic, Arias, Sainz, Mejia gibi önemli isimleri kadrosuna katan Karadeniz ekibi, Makedonya'nın Shkupi takımından 28 yaşındaki Senegalli stoper Faustin Senghor'u kadrosuna kattı. Tecrübeli savunmacı, bu sezon 9 maçta forma giydi. Geçtiğimiz sezon ise 35 maçta 4 gol, 1 asist katkısı sağladı. Çotanaklar, ön libero pozisyonu için de rotasını Arjantin'e çevirdi. Yeşil-beyazlılar, Arjantin'in dünyaca ünlü takımı Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yla her konuda anlaştı. 26 yaşındaki Kolombiyalı dinamo, kulübü ile sözleşmesini uzatıp, 1 yıllığına kiralık olarak kadroya katılacak. Campuzano, bu sezon halen devam eden sezonda 16 maçta oynadı, 1 gol attı. Bir dönem Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer alıyordu.