Binlerce yatırımcı döviz fiyatlarındaki hareketliliği takip ediyor. Döviz fiyatlarında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Merkez bankası döviz fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Yaşanan gelişmelerden sonra yatırımcılar heyecanla gidişatı takip ediyor ve yatırım yapacak en doğru zamanı yakalamaya çalışıyor. Peki, 27 Ağustos 2020 Dolar, euro, pound kaç lira? İşte güncel döviz fiyatları...
Döviz fiyatları hakkında binlerce yatırımcı arama motorlarında araştırma yapıyor. Merak edilen sorgular arasında "Dolar kaç TL oldu? Merkez bankası dolar, euro ve pound kaç lira? Euro ne kadar? 1 dolar kaç lira?" sorguları da yer alıyor. İşte gram altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri...
İşte 27 Ağustos 2020 güncel döviz fiyatları...
DOLAR KADAR? 27 AĞUSTOS
Dolar alış: 7,3639 TL Satış: 7,3703 TL
EURO NE KADAR? 27 AĞUSTOS
Euro alış: 8,7097 TL Satış: 8,7353 TL
POUND (STERLİN) NE KADAR? 27 AĞUSTOS
Pound alış: 9,7246 TL
Pound satış: 9,7489 TL
- 27.08.2020
- Güncelleme: 27.08.2020 09:26
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
27 Ağustos güncel döviz fiyatları! Dolar, euro, pound kaç lira? (TL) Döviz fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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