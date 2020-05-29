Son dakika: 1 Haziran'dan sonra kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları idari izinli mi sayılacak?
Başkan Erdoğan dün akşam 1 Haziran'dan itibaren kamu çalışanlarının normal mesai sistemine dönebileceğini açıklamıştı. Kronik rahatsızlığı olan ve 60 yaşının üstünde bulunan kamu çalışanları hakkında beklenen karar geldi. İdari izinli sayılacaklar...
Resmi gazete aracılığı ile açıklanan kararda şu ifadeler yer aldı.
"COVID-19 salgını ile mücadele amacıyla yürürlüğe konulan 13/3/2020 tarihli ve 31067 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Görevlilerinin Yurt Dışına Çıkış Izni" konulu 2020/2 sayılı Genelge ile 22/3/2020 tarihli ve 31076 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik llave Tedbirler" konulu 2020/4 sayılı Genelge 1/6/2020 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.
Ancak çalıştırılma biçimlerine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında (Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç) çalışan yönetici kadro ve pozisyonunda bulunanlar hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar ile Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kronik hastalığı bulunanlar idari izinli sayılacaktır. İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak; bunların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacaktır. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar ağırlıkları anda görevlerine döneceklerdir.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte tüm personelin maske kullanması, çalışma mekanlar, yemekhane, servisler ve sosyal alanlarda gerekli mesafenin ayarlanması, bu mahaller ile kamuda kullanılan araçlarda dezenfekte işlerinin yapılması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim."
- 29.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: 1 Haziran'dan sonra kronik rahatsızlığı olan kamu çalışanları idari izinli mi sayılacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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