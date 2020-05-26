Seyahat yasakları ne zaman kalkacak? İstanbul giriş-çıkış kısıtlaması ne zaman bitecek? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
26 Mayıs 2020, Salı
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ne zaman kalkacak? giriş-çıkış kısıtlaması ne zaman bitecek?

Seyahat yasakları ne zaman kalkacak? İstanbul giriş-çıkış kısıtlaması ne zaman bitecek?

corona virüsü salgını sebebiyle tüm büyükşehirlerde getirildi. 30 büyükşehir ve özelindeki ceza kademeli olarak düşürüldü. , , İzmir gibi illerde seyahat yasakları devam ediyor. Peki seyahat yasakları ne zaman kalkacak?

Ülkemizde uygulanan geniş çaplı önlemlerden birisi de şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması. İlk etapta 30 büyükşehir ve 'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli şekilde düşürüldü. 15 şehire kadar giriş çıkış kısıtlamaları kaldırıldı. Kalan 15 şehir için hala yasak devam ediyor.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi. Genelgede, Başkan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyük şehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.

Bu çerçevede, Zonguldak ile büyükşehirler , Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, , İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatıldı. Seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.

  1. 26.05.2020
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