Seyahat yasakları ne zaman kalkacak? İstanbul giriş-çıkış kısıtlaması ne zaman bitecek?
corona virüsü salgını sebebiyle tüm büyükşehirlerde seyahat yasakları getirildi. 30 büyükşehir ve Zonguldak özelindeki ceza kademeli olarak düşürüldü. İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde seyahat yasakları devam ediyor. Peki seyahat yasakları ne zaman kalkacak?
Ülkemizde uygulanan geniş çaplı önlemlerden birisi de şehirler arası giriş çıkış kısıtlaması. İlk etapta 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan seyahat yasağı, kademeli şekilde düşürüldü. 15 şehire kadar giriş çıkış kısıtlamaları kaldırıldı. Kalan 15 şehir için hala yasak devam ediyor.
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?
İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine, 15 ile yönelik seyahat kısıtlamasının uzatıldığına ilişkin ek genelge gönderdi. Genelgede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında, 14 büyük şehir ile Zonguldak'ta uygulanan şehir giriş-çıkış kısıtlamasına, Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda devam edilmesinin kararlaştırıldığı aktarıldı.
Bu çerçevede, Zonguldak ile büyükşehirler Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van'a kara, hava ve deniz yolu ile giriş çıkışın durdurulması, 3 Haziran Çarşamba gece yarısına kadar 15 gün süreyle uzatıldı. Seyahat yasağının uzatılıp uzatılmayacağı 3 Haziran tarihinden önce belli olacak.
- 26.05.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Seyahat yasakları ne zaman kalkacak? İstanbul giriş-çıkış kısıtlaması ne zaman bitecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.