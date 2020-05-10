Spider man 3 (Örümcek Adam 3) bu akşam ATV'de! Spider man 3 (Örümcek Adam 3) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta?
Marvel evreninin en sevilen karakterlerinden biri olan Örümcek adam 3 bu akşam sinemaseverlerin konuğu olacak. Sinemaseverler film hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Filmin detayları merak konusu oldu. Peki, Örümcek adam 3 filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? Spider man 3...
Dünyaca ünlü Marvel karakteri örümcek adam filmi bu akşam ATV'de yayınlanacak. Film öncesinde birçok kişi Google'da araştırma yaparak filmin konusunu, oyuncularını, yayın saatini öğrenmek istedi.
SPIDER MAN 3 (ÖRÜMCEK ADAM 3) FİLMİNİN KONUSU NE?
Nihayet hayatını bir düzene sokmuş gibi görünen Peter Parker, aslında özel hayatı ile Örümcek Adam kimliği arasında kalmaktan yorulmuştur. Çünkü nereden geleceğini kestiremediği tehlikeler ve kim olduğunu bilmediği düşmanlar, onun ve sevdiklerinin hayatını riske atmaktadır. Ama bu kimlik aynı zamanda birtakım dürtülerini de harekete geçiriyor, halk tarafından bu denli sevilmekten çok hoşlanmaktadır. Bu durum, kibrini artırmaya başlayınca Mary Jane ve onu seven herkes gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalır. Üstelik içindeki düşmanla savaşırken, dışından da kuşatıldığını fark etmez ve Peter, kendisini büyük bir savaşın ortasında bulur.
SPIDER MAN 3 (ÖRÜMCEK ADAM 3) FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
Örümcek adam 2 filminin oyuncu kadrosunda dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor. Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Thomas Haden Church gibi isimler filmde boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sam Raimi oturuyor.
SPIDER MAN 3 (ÖRÜMCEK ADAM 3) FİLMİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Spider man 3 (Örümcek adam 3) filmi bu akşam saat 21:00'da ATV'de yayınlanacak.
- 10.05.2020
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Spider man 3 (Örümcek Adam 3) bu akşam ATV'de! Spider man 3 (Örümcek Adam 3) filminin konusu ne? Oyuncuları kimler? Saat kaçta? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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