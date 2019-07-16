İri olalım kardeş olalım
“Sakalımızı kestiler ama kesilen sakat çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik. Ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki biz bir olalım, iri olalım, kardeş olalım. Birlikte bu işi bitiririz”
TEŞEBBÜS EDEMEZLER
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'den 70'e Türk halkının tek yürek olup büyük bir destan yazdığı 15 Temmuz gecesiyle ilgili sözlerini şöyle tamamladı: "Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polisimiz, istihbaratçımız olduğu müddetçe bir daha hiç kimse işgal girişimine teşebbüs dahi edemeyecektir. 63 polis, 5 asker, 183 sivil olmak üzere toplamda 251 şehit verdik. 15 Temmuz gecesi ayrıca 2 bin 193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum."
BU TOPRAKLAR BİZE EMANET
Bizler şehitlerinin canlı olduğuna inanan bir milletiz. Bizler şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir milletiz. Bu topraklar bizlere şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her karışında bir arslanın yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Türkiye geçmişinde olduğu gibi bugün de şehit ve gazileri sayesinde dimdik ayaktadır. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 79 şehitliğe sahip bir ülke olmaktan her zaman gurur duyuyoruz. Bu borcu ancak bir nebze de olsa şehitlerimizin uğuruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkabilerek ödeyebiliriz.
KÖK SÖKTÜRDÜLER
"Polisimiz, vatandaşımızla birlikte 15 Temmuz'da sırt sırta vererek adeta tarih yazdı. Gözüpek polisimiz, FETÖ'cü alçakların işgal ettiği yerleri kurtardılar, ihanet şebekesi darbecilere kök söktürdüler. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, Atatürk Havalimanı'nda, Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de diğer yerlerde canlarını hiçe sayan emniyetçi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum."
- 16.7.2019
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gunbey HOŞ GELDİN YEŞİL BURUN FENERBAHÇEMİZE GELDİĞİN İÇİN VE YAPTIĞIN MAAŞ JESTİ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ SENİ AİLEMİZDE GÖRMEKTEN ŞEREF DUYDUK
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