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Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
Spor camiasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü paylaşımları
Başta Türkiye Futbol Federasyonu ve diğer federasyonlar olmak üzere kulüplerimiz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayınladıkları mesajlar ve paylaştıkları görsellerle, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi andılar.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:26
Güncelleme: 15.07.2019 16:35
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...
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Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...
Türkiye Tenis Federasyonunun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...
Türkiye Voleybol Federasyonunun (TVF), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...
Türkiye Güreş Federasyonunun, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı paylaşım...