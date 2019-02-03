Erdoğan kutladı – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Erdoğan kutladı

Erdoğan kutladı

, bin ile dün telefonda görüştü.

, bin ile dün telefonda görüştü. Erdoğan görüşmede Al Sani'yi, Katar'ın futbolda gösterdiği başarı ve 2019 Asya Kupası'nda şampiyon olmasından dolayı tebrik etti.

  1. 3.2.2019
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