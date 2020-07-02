Gençlerbirliği'nde corona virüsü test sonuçları negatif çıktı - Son dakika Gençlerbirliği haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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'nde corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

Gençlerbirliği'nde corona virüsü test sonuçları negatif çıktı

'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Gençlerbirliği, 'in 30. haftasında Cumartesi günü ile deplasmanda karşılaşacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, " maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği uygulanan covid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır" denildi.

, 'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

  1. 02.07.2020
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