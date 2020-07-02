Gençlerbirliği'nde corona virüsü test sonuçları negatif çıktı
Gençlerbirliği'nde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı belirtildi. Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
Kulüpten yapılan açıklamada, "BtcTurk Yeni Malatyaspor maçı öncesi yapılan rutin kontroller gereği uygulanan covid-19 testlerinde teknik ekip, futbolcu ve personel kadromuzda pozitif test sonuncuna rastlanmamıştır" denildi.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30'uncu haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü BtcTurk Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.
- 02.07.2020
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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