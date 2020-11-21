Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de heyecan Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler şov yaptığı müsabakadan 5-1 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, Diego Perotti (2), Jose Sosa ve Ozan Tufan attı. Gençlerbirliği'nin tek golü Diego Angelo'dan geldi. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başkent ekibi ise 5 puanla 19. sırada kaldı.
MERT HAKAN YANDAŞ SİFTAH YAPTI!
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği karşısında Süper Lig'de ilk defa bir mücadeleye 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu uzaktan attığı golle ligdeki ilk golünü kaydetti.
EROL BULUT DALYA DEDİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerindeki 100. maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıktı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, dalya dediği Başkent deplasmanında 5-1'lik skorla kazanmanın mutluluğunu yaşadı.