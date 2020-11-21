Haberler Fenerbahçe Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

1-5 | MAÇ SONUCU

'in 9. haftasında , ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Zirve yarışında kıyasıya rekabete devam eden Fenerbahçe, rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri , (2), ve kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü 'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 14:46 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 17:51
Gençlerbirliği 1-5 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU

'de heyecan - maçıyla devam etti. Sarı-lacivertliler şov yaptığı müsabakadan 5-1 galip ayrılarak çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri , (2), ve attı. Gençlerbirliği'nin tek golü 'dan geldi. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle Süper Lig'de puanını 20'ye yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Başkent ekibi ise 5 puanla 19. sırada kaldı.

MERT HAKAN YANDAŞ SİFTAH YAPTI!
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda kadrosuna kattığı Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği karşısında Süper Lig'de ilk defa bir mücadeleye 11'de başladı. 26 yaşındaki futbolcu uzaktan attığı golle ligdeki ilk golünü kaydetti.

EROL BULUT DALYA DEDİ!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig kariyerindeki 100. maçına Gençlerbirliği deplasmanında çıktı. 45 yaşındaki çalıştırıcı, dalya dediği Başkent deplasmanında 5-1'lik skorla kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

BİZE ULAŞIN